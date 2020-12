Calano i positivi, quattro decessi al San Bartolomeo

La Spezia - Sale purtroppo il numero totale delle persone morte negli ospedali spezzini con positività al coronavirus. I quattro decessi registrati oggi, risalenti alle ultime 48 ore, portano l'ammontare totale a quota 254. Si tratta di tre uomini di 74, 84 e 92 anni e di una donna di 95, tutti spentisi al San Bartolomeo di Sarzana. 23 complessive le vittime liguri riportate dal bollettino odierno, per un totale di 2.544 da inizio pandemia. I nuovi positivi di giornata sono 128 su 1.424 tamponi molecolari (627.252 da inizio pandemia) 2.492 test antigenici (91.758 dal 2 novembre). Di questi, la stragrande maggioranza è residente a Genova e provincia, 7 nello Spezzino. Sono 510 i guariti di giornata, per un totale di oltre 41.300.



Gli attuali positivi sul territorio regionale sono 10.030 (ieri 10.435), di cui 1.611 (ieri 1.662) nello Spezzino. Gli ospedalizzati positivi al Covid-19 su tutto il territorio regionale sono 959 (-1), di cui 92 in terapia intensiva. Al San Bartolomeo i ricoverati coronavirus positivi sono ora 102 (-1), di cui 8 in Ti; 7 e 3 al Sant'Andrea (nessuna variazione numerica). Sono infine 9051 (-405) i liguri in isolamento domiciliare, 8.840 (ieri 9.233) quelli in sorveglianza attiva, di cui 760 (-26) in Asl5.