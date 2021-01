Calano i positivi nello Spezzino, la Liguria conta altre 17 vittime

La Spezia - Sono 271 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.629 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.727 tamponi processati con test antigenico rapido, effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 271, 29 sono residenti nello Spezzino, che ad oggi conta 756 positivi attivi, in generoso calo rispetto agli 894 riportati dal bollettino regionale di ieri. Sull'intero territorio regionale i positivi attivi sono 5.434 (ieri 6.168). Ben 988 i guariti di giornata (quasi 60mila da inizio pandemia). Si allunga poi l'elenco dei pazienti deceduti con positività al coronavirus negli ospedali liguri: la triste conta arriva a 3.258, complice l'aggiunta di 17 decessi registrati al San Martino e a Villa Scassi tra il 14 gennaio e ieri (pazienti tra i 66 e i 99 anni); nessuno di questi riguarda gli ospedali spezzini, dove, da inizio pandemia, sono mancati 338 ricoverati Covid-19 positivi.



Calano poi gli ospedalizzati positivi al coronavirus nelle strutture liguri: ora sono 682 (-7), di cui 65 in terapia intensiva. Il decremento riguarda anche complessivamente la Asl5: attualmente abbiamo 142 (-9) ricoverati al San Bartolomeo, di cui 8 in terapia intensiva, e 8 (+1) ricoverati al Sant'Andrea, di cui uno in Ti. Giù i liguri in isolamento domiciliare (sono 3.735, 114 in meno); sono infine 5.176 quelli in sorveglianza attiva, 706 dei quali in Asl5.