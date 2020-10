Calano i positivi, ma c'è una vittima e si 'sporca' il Sant'Andrea

La Spezia - La notizia buona è che le persone attualmente positive al Covid-19 in provincia della Spezia scendono da 976 a 908. Quelle negative sono il decesso di un uomo di 96 anni, residente alla Spezia, positivo al coronavirus, ricoverato a Sarzana (ora le vittime registrate in Asl 5 diventano 178); l'aumento dei ricoverati Covid-19 positivi in Asl5, che crescono di 7 unità diventando 63 (con 5 terapie intensive, numero stabile); e la 'sporcatura' dell'ospedale Sant'Andrea, dove è ricoverato uno dei nuovi ospedalizzati Covid positivi di oggi. I nuovi positivi oggi in Liguria sono 213, come emerge dai dati inviati da Alisa al ministero. Effettuati complessivamente 4.033 tamponi nelle 24 ore (344.162 totale da inizio pandemia). Asl1 18, Asl2 13, Asl3 143, Asl4 3 infine Asl5 36 (13 contatto di caso confermato, 23 da attività di screening). C'è anche un decesso di un'anziana a Savona, che unito a quello spezzino porta i deceduti Covid-19 positivi da inizio pandemia in Liguria a quota 1.617. E ammontano a 142 i guariti delle ultime 24 ore, per un totale di 9.271 da marzo. Sono poi 2.198 (+148) i liguri in isolamento domiciliare e 3.911 quelli in sorveglianza attiva (ieri 3.727), di cui 674 (-16) in Asl5. I ricoverati sul territorio regionale salgono a 248 (+23), con 26 terapie intensive. Oggi in Liguria le persone positive sono 3.995 (+69), di cui, come detto, 908 alla Spezia e provincia. Ben 2.116 sono a Genova e provincia, seguono Savonese (280) e Imperiese(253). Il resto sono liguri residenti fuori regine (118) e casi in corso di verifica (320).