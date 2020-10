Calano gli ospedalizzati, stabili le terapie intensive

La Spezia - Alla Spezia sono 28 i nuovi positivi mentre quelli della Liguria sono 386 a fronte di 3334 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei decessi, due donne al san Martino. La conta delle vittime è salita a 169, di queste 178 sono le persone decedute alla Spezia.

Tornando sullo Spezzino i nuovi positivi sono da ricondurre a 12 contatti da caso confermato e a 16 rintracciati con lo screening. Il totale dei positivi alla Spezia è di 881 persone rispetto alle 908 di ieri. Sono 59 le persone ricoverate ospedale e 5 sono in Terapia intensiva. Alla Spezia dunque calano anche i ricoveri in ospedale: sono sei in meno rispetto a ieri. Il totale degli ospedalizzati in Liguria è di 264 persone e 26 sono in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda le sorveglianze attive, sulle 3.927 di tutta la Liguria, alla Spezia sono 668. In totale il numero dei positivi oggi è, come detto 386, ed esclusi i numeri spezzini, in Asl 3 si segna il numero più alto: 320 nuovi positivi. Sono 119 da contatto caso confermato e 201 da attività di screening. In Asl 1 si registrano 22 nuovi positivi e 16 in Asl 2.