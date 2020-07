Calano gli ospedalizzati nello Spezzino, salgono le sorveglianze attive

La Spezia - Ultime 24 ore senza vittime da Covid19 in Liguria, dove il totale dei casi positivi scende di 17 unità rispetto a ieri attestandosi a quota 1163, 26 dei quali nella nostra provincia (uno in meno), 77 a Savona, 107 a Imperia, 810 a Genova dove si registra il calo più sensibile. Nell'Asl 5 calano di una unità anche gli ospedalizzati, passando da 4 a 3 mentre a livello regionale il dato sale di 4 attestandosi a 28 (nessuno dei quali in terapia intensiva. Passa invece da 172 a 173 il numero dei liguri in isolamento domiciliare mentre le sorveglianze attive aumentano anche oggi salendo a 440 rispetto alle 432 di ieri (da 73 a 74 nello Spezzino).



Per quanto riguarda invece i guariti con due test negativi in Liguria sono 22 in più rispetto a ieri (da 7301 a 7323) mentre il dato di tamponi effettuati è salito di 1.464 attestandosi a 167.677. Nelle ultime 24 ore si sono infine aggiunti tre decessi (Sanremo, Sestri Levante e Villa Scassi) avvenuti il 17 e 27 giugno e il 7 luglio, portando il dato totale a 1564, 142 dei quali nella nostra provincia.