Calano gli ospedalizzati nello Spezzino, in Liguria 332 nuovi casi

La Spezia - Sono 31 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Asl 5 nelle ultime 24ore. Nel resto della Liguria sono stati in tutto 301 così distribuiti: Imperia 75, Savona 63 e Genova 163. In tutto sono stati effettuati 5.094 tamponi. I positivi totali nella nostra regione salgono quindi a 5.577, dei quali 833 nella nostra provincia.



Il bollettino odierno aggiunge invece nove vittime liguri - al conto totale di 3.417 da inizio pandemia, di queste sei decedute nelle scorse settimane ma aggiunte solo oggi. Rispetto a ieri sale invece di due soli pazienti il numero degli ospedalizzati che sono 693 (62 terapie intensive) in Liguria e 138 (quattro terapie intensive) nello Spezzino, altri quattro in meno rispetto a ieri.

Sono infine 5.491 i liguri in sorveglianza attiva e 779 di questi si trovano nello Spezzino.