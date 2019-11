Calano gli incidenti, ma il crollo del Morandi fa crescere il numero delle vittime

La Spezia - Nel 2018 in Liguria 8.286 incidenti stradali hanno causato la morte di 124 persone e il ferimento di altre 10.425. Rispetto al 2017, diminuiscono gli incidenti (-4,5%) e i feriti (-5,9%), mentre l'aumento drammatico del numero delle vittime (+42,5%) è legato al crollo del Ponte Morandi. A livello nazionale si registrano lievi diminuzioni per tutti e tre gli aggregati. E' quanto riporta l'Ansa in un articolo in cui riferisce quanto emerge dall'Istat.

Considerando l'andamento dei due decenni, nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 51,4% (-42% la media nazionale), mentre tra il 2010 e il 2018 si è vista una crescita del 47,6% (-19% la media nazionale). Considerando i costi sociali degli incidenti stradali, che quantificano gli oneri economici che a diverso titolo gravano sulla società a seguito delle conseguenze di un incidente stradali, nel 2018 è stimato in 17 miliardi nell'intero territorio nazionale (283,1 euro pro capite) e quasi 718 milioni (457,6 euro pro capite in Liguria).