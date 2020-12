Calano ancora i positivi, ma quattro anziani non ce l'hanno fatta

La Spezia - Scendono a 1.871 i casi di contagio da coronavirus attualmente attivi in provincia della Spezia. Ieri erano 1.914 e pertanto si apprezza un calo di 43 unità, nonostante nelle ultime 24 ore si siano registrate 35 nuove positività. Gli ospedalizzati passano da 117 a 115, mentre restano stabili i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, 12 come ieri.

Aumenta, invece, il dato relativo ai decessi di pazienti Covid-19 positivi: domenica 29 è venuto a mancare un uomo di 89, mentre nella giornata di ieri si sono spenti un uomo di 82 anni e due donne, rispettivamente di 92 e 85 anni. Tutti i quattro pazienti erano ricoverati presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il totale di decessi di pazienti Covid-19 positivi sale così a 240 nel territorio di competenza di Asl 5 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.



In Liguria sono 339 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore, a fronte di 4.300 tamponi effettuati.

Oltre ai 35 registrati nello Spezzino si tratta di 55 casi nella Asl 1, 36 nella Asl 2, 194 nella Asl 3 e 60 nella Asl 4.

Restano 19 casi annotati ma non riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale i casi di Covid-19 attualmente attivi sul territorio ligure sono 12.197 (79 meno di ieri), mentre sono 1.108 gli ospedalizzati e 105 i pazienti in Terapia intensiva.

Con i 17 decessi di pazienti Covid-19 positivi comunicati nelle ultime 24 ore il totale da inizio emergenza sale infine a 2.404.