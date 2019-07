Cala il mercato del sesso nello Spezzino, tariffe anche sotto i 50 euro

La Spezia - Sono almeno nove milioni gli italiani che si concedono incontri piccanti a pagamento. E per farlo non disdegnano la consultazione di siti specializzati. Peccato però che la crisi non guardi in faccia a nessuno e tra tutti i mercati che “crollano” c’è anche quello del mestiere più antico del mondo. A mettere nero su bianco questo radicale cambiamento è uno dei colossi de settore: Escort Advisor.

Con il suo motore di ricerca, Ea Bot, viene scattata una lucida analisi, anche sullo Spezzino.

Di fronte a un calo generico del 3 per cento sui prezzi delle prestazioni emerge anche un particolare criterio di scelta dei clienti: non è tanto l’occhio che vuole la sua parte… quanto il prezzo.



Dai dati di Ea Bot emerge che il 9 per cento dei clienti tra le prime spunte che segna nella scelta delle proprie sexy accompagnatrici c’è proprio il tariffario. Un aspetto che segna, indubbiamente, il mercato. La Liguria rispetta il trend dei prezzi del Nord Italia e risulta tra le prime sei regioni più care. Scendendo nel dettaglio però emerge che sono moltissime le sex workers che portano le tariffe, per alcuni servizi, ad un prezzo inferiore ai 50 euro. Per la precisione il 20 per cento delle 179 escort che operano sulla Spezia e provincia.



A livello nazionale Trapani risulta essere, con il suo 57 per cento di sex workers con tariffe inferiori a 50 euro (su 338 Escort indicizzate mediamente al mese), la città meno cara d’Italia. In opposizione, Bolzano è quella più costosa, solo il 12 per cento delle 270 sex workers indicizzate applicano prezzi inferiori ai 50 euro. Si adattano alla crisi anche Caltanisetta (con il 53% su 103 escort), Enna (52% con 25 escort), Ragusa (51% con 196 escort). Sono almeno 9 milioni di italiani che frequentano escort ogni anno.



Tra le curiosità che emergono dal motore di ricerca anche un altro dettaglio “spezzino” sul mercato del sesso. Il 47 per cento delle escort spezzine offre anche il servizio french kiss. Nell’approfondimento c’è anche la testimonianza di Anna, spezzina, che lavora come escort da circa 5 anni.

“Il bacio è molto intimo, lo dai solo alla persona con cui hai confidenza profonda, con amore, passione. Bacio solo gente che mi piace, non riesco a farlo con persone che non apprezz - si legge nella ricerca -. Non mi viene automatico, non sono un robot, è una cosa personale. Non si può baciare tutti, ma solo coloro che per noi sono speciali. Il bacio alla francese è una cosa molto intima, tutti i clienti lo chiedono, soprattutto quando vedono una ragazza carina, pulita, con una bella bocca. Certo l’eccitazione parte dal bacio, per gli uomini è molto importante iniziare con questo e lo chiedono praticamente sempre”.