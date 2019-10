La Spezia - È stato portato al Pronto Soccorso del Sant'Andrea per accertamenti il giovane che intorno alle 22 di stasera è caduto nel Lagora in viale Amendola all'altezza dell'incrocio con via 15 Giugno alla Spezia.



Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'accaduto che non ha avuto conseguenze più gravi perché il ragazzo è "atterrato" sulla parte erbosa del canale.



Sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco e medici del 118 mentre il giovane dopo essere stato recuperato è stato portato in ospedale.