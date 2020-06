Cade in un dirupo, recupero difficoltoso ma nessuna ferita seria

La Spezia - Lungo lavoro all'imbrunire per i Vigili del Fuoco della Spezia ed il Soccorso Alpino, che ieri sera hanno recuperato un 61enne accidentalmente caduto in un dirupo nei pressi di Biassa: una paurosa scivolata in una scarpata per circa trenta metri che ha fatto pensare al peggio. L'uomo, non avendo con sè il cellulare, ha cercato aiuto chiamando a voce: per fortuna un passante l'ha sentito ed ha subito contattato i soccorsi. Una lunga operazione per raggiungere il ferito nelle vicinanze di via Filzi: la collaborazione tra gli enti presenti sul posto ha permesso, in circa due ore, di recuperare l'uomo dalla base della scarpata e di portarlo alla vettura del 118 che attendeva su strada per le prime cure. Grazie all’intervento tempestivo l’uomo è stato considerato in buone condizioni. Visitato infine dal personale sanitario, è stato accompagnato in codie giallo in pronto soccorso del Sant'Andrea.