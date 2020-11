Cade dal secondo piano su un'auto in sosta, ragazzo finisce in ospedale

La Spezia - Sono ancora da accertare nei dettagli la dinamica e le cause della caduta di un ragazzo di 16 anni dalla finestra di casa. L'episodio è avvenuto intorno alle 13 di oggi, in Via Veneto, e ha attirato l'attenzione di moltissimi passanti, dato che il giovane, precipitato dal secondo piano, è finito sopra un'auto in sosta.



Stando a quanto appreso al momento il ragazzo si trovava all'interno dell'abitazione con la madre e, salito su una scala per riporre un libro su uno scaffale, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe quindi precipitato fuori dalla finestra.

Il 16enne ha terminato il suo volo sopra il tetto e il parabrezza di una monovolume parcheggiata sotto la finestra.

Immediata la richiesta di intervento al 118, mentre un passante si prodigava nel prestare i primi soccorsi.



Sul posto si sono portati i militi della Pubblica assistenza della Spezia, i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato, anche con gli uomini della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso e tenteranno di fare luce sull'accaduto.

Dall'ospedale, intanto, giungono le prime informazioni sullo stato di salute del giovane, che non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato numerosi traumi, tra i quali la sospetta frattura del bacino.