Cade da una scarpata e muore, trovato per caso sul sentiero

La Spezia - Un corpo in fondo ad una scarpata, inerme. E l'immediata segnalazione da parte di un uomo che, a Monterosso, transitando su un sentiero secondario che da Via Mesco porta a Colle di Gritta (sotto la statua del Gigante, proprio all'inizio del sentiero che porta a Levanto), lo aveva notato, cinque metri più in basso. Chiedendo aiuto ai vigili del fuoco che con una squadra partita da Brugnato e tre operatori TAS (Topografia applicata al soccorso inviati dalla sede centrale, sono intervenuti. Una volta però raggiunto l'infortunato, un uomo di 48 anni che potrebbe essere stato sul posto per motivi di lavoro, è risultato subito evidente che non c'era piu niente da fare. Il personale medico ne ha constatato ufficialmente il decesso e a quel punto è stato autorizzato lo spostamento: i vigili del fuoco hanno proceduto al recupero della salma, con l'impiego di una sacca apposita e una barella utilizzata per i soccorsi sui sentieri. Alle operazioni di recupero ha partecipato anche il personale del Soccorso Alpino. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Sono intervenuti sul posto amche l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterosso, l'automedica del 118 Delta 3 con medico e infermiere, carabinieri e Polizia Municipale locali. Come detto all'arrivo dei soccorsi il paziente era però già deceduto a causa di gravissime lesioni cranio-facciali, cervicali e in altri distretti corporei dovute all'impatto della caduta.