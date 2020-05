Cade da una pianta e vola per 3,5 metri. Quarantacinquenne in shock room

La Spezia - Nella prima mattinata di oggi il personale del 118 della Spezia è intervenuto per soccorre una persona caduta da una pianta da un'altezza di 3,5 metri nella frazione di San Venerio. Sul posto l'automedica Delta 1 con medico e infermiere e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Arcola. Il paziente, un uomo di 45 anni, ha riportato politrauma con prevalente interessamento cranico e cervicale: è stato trattato sul posto dal personale sanitario del 118 e, soprattutto per la tipologia di dinamica maggiore dell'evento, è stato trasportato in codice rosso in shock room all'ospedale Sant'Andrea.





(foto di repertorio)