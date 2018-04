Cade da un muretto, anziana in codice rosso al Sant'Andrea

Il fatto è avvenuto in via Sarzana.

La Spezia - Paura per un'anziana in Via Sarzana alla Spezia. Intorno alle 18.30 la donna si trovava in compagnia di alcuni parenti ed era seduta su un muretto quando è caduta da un'altezza di tre metri. La figlia ha allertato i soccorritori e sul posto sono arrivati i militi del 118 e i vigili del fuoco.



La donna è caduta in mezzo alle sterpaglie e ai rovi. I pompieri hanno dovuto aprire la strada per permetterne il recupero. L'anziana era cosciente e per dinamica è stata accompagnata in codice rosso e trattata in shock room per tutti gli accertamenti.