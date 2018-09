Cadavere a Deiva, prima l'affidamento dell'incarico e poi l'autopsia

I carabinieri proseguono con le indagini. Fatto un primo screening tra le persone scomparse.

La Spezia - Nelle prossime ore la Procura della Spezia affiderà l'incarico per l'autopsia sul corpo rinvenuto ieri al largo di Deiva Marina. Se il mistero non si scioglie e si rimane ancora nel campo delle ipotesi rimane aperta la strada che l'uomo, ritrovato ieri mattina dall'equipaggio di un'imbarcazione, possa essere quello del velista emiliano scomparso a luglio.



Nella giornata di oggi i Carabinieri hanno lavorato per raggruppare una serie di nomi che potrebbero corrispondere al corpo rinvenuto. Al momento del ritrovamento erano presenti ancora tracce di un costume e di una maglietta, ma non aveva con sé documenti ma un marsupio, ancora legato in vita, dentro il quale erano presenti un coltello e altri piccoli oggetti non abbastanza utili per fugare ogni dubbio sull'identità.



Una volta affidato l'incarico si potrà scoprire qualcosa di più sulle cause della morte. Il corpo rimasto in mare per oltre un mese è in avanzato stato di composizione. Alcune parti del corpo, in particolare gli arti inferiori, sono scarinificate e ad un influire su tutto ciò potrebbero essere state la lunga permanenza nell'acqua salata e la fauna marina.

Le indagini dei carabinieri proseguono in attesa che gli esami medici forniscano qualche risposta utile. Se al termine di questi esami non ci saranno ulteriori sviluppi solo l'esame del dna fugherà ogni dubbio.