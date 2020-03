C'è il sole in una città giustamente deserta

La Spezia - Domenica di sole come da previsione ma il centro storico cittadino è particolarmente e giustamente desertificato. Poche persone, chi con cane chi per la spesa, anche il traffico veicolare è sporadico in una città chiusa in ogni dove. Evidentemente gli appelli continui che arrivano da tutte le parti hanno sensiblizzato un po' di più anche gli spezzini, e menomale perché alla fine, nella situazione in cui ci troviamo, il meteo può sembrare finanche relativo. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1764m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.