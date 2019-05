La Spezia - Incidente attorno alle 15.30 in Via Fratelli Rosselli, all'incrocio con Via Gramsci. A entrare in collisione un van e un autobus di linea. Non si registrerebbero particolari conseguenze per conducenti e passeggeri. Traffico in affanno, intervenuta la Polizia municipale per deviare la circolazione e decongestionare la zona.