Buongiorno sole, temperature quasi estive durante il giorno

La Spezia - Rimonta il campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale garantendo sulla regione condizioni di stabilità e giornate soleggiate fino a domenica. Rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali dalla sera di venerdì fino al pomeriggio di sabato. Per quanto riguarda le temperature massime c’è stata una ripresa ieri, netta, dei valori un po’ su tutta la regione con alcune stazioni sopra i 27 gradi. La Spezia il capoluogo più caldo con 27.8 gradi.

Oggi residui addensamenti sui versanti padani della parte centrale della regione lasceranno spazio già in mattinata a un cielo sereno su tutta regione. Venti dai quadranti settentrionali in prevalenza moderati o forti, in attenuazione dal pomeriggio. Mare mosso al mattino a Ponente, in calo, poco mosso a Levante.



(fonte Arpal)