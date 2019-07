La Spezia - Disavventura per un automobilista questa mattina in Corso Nazionale. A seguito di un cedimento del manto stradale, una ruota della sua vettura si è affossata in una buca. Non c'è stato bisogno di una rimozione con l'aiuto di altri mezzi perché è riuscito a liberarsi autonomamente. Di fatto, il buco sulla strada è rimasto e sul posto è arrivata la Polizia municipale che ha presidiato la zona fino all'arrivo dei tecnici per la messa in sicurezza della zona.