Bruciano container nella zona industriale

La Spezia - I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi ad Arcola, nella zona industriale, per l'incendio di un container. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un container posizionato in un campo in zona isolata. Ricevuta la segnalazione, la sala operativa di Via Antoniana disponeva l'immediato della squadra del distaccamento di Sarzana, competente per territorio, che giungeva sul posto con cinque unità operative a bordo di una APS (Autopompaserbatoio) e di un modulo antincendio fuoristrada.



Contestualmente veniva inviata sul posto dalla sede centrale una autobottepompa, al fine di garantire adeguata risorsa idrica alle operazioni di spegnimento. Al loro arrivo i vigili del fuoco trovavano il container, all'interno del quale erano contenute suppellettili di varia natura, completamente avvolto dalle fiamme. Provvedevano quindi allo spegnimento delle fiamme e alle susseguenti operazioni di smassamento e bonifica: il materiale rimasto coinvolto viene portato all'esterno dell'area bruciata, per essere allargato e bagnato al fine di scongiurare la presenza di piccoli focolai. Sul posto anche i Carabinieri di Sarzana.