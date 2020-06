Brucia un'apparecchiatura, titolare solerte. I vigili del fuoco perfezionano l'intervento

La Spezia - Intervento nella tarda mattinata odierna nel centro storico pedonale per un principio di incendio all'interno di un esercizio commerciale. Per cause ancora da chiarire un'apparecchiatura è stata coinvolta e il titolare dell'attività, con grande prontezza e senso di responsabilità, ha subito provveduto ad interrompere l'erogazione dell'energia elettrica. Gli operatori, intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio), un mezzo attrezzato con modulo antincendio e cinque unità operative, hanno effettuato le verifiche del caso constatando che l'incendio era di fatto estinto ma che aveva originato una notevole quantità di fumo all'interno del locale. A questo scopo, hanno proceduto all'evacuazione del fumo con l'ausilio di un motoventilatore: una ventola alimentata da un motore a scoppio che genera consistenti flussi d'aria in grado di imprimere la forza necessaria affinché si crei una circolazione tale da permettere la fuoriuscita del fumo dai locali interessati. Sul posto personale della Polizia Locale.