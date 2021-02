Brucia il tetto di un'abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco in Bottagna

La Spezia - Nessun ferito ma da anni ad un'abitazione questa mattina in località Bottagna a Vezzano Ligure dove per cause ancora da accertare - si sono sprigionate delle fiamme sul tetto e all'interno di una casa indipendente. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco della Spezia con autopompa e un modulo antincendio con cinque unità operative, hanno provveduto all'opera di spegnimento "attaccando" l'incendio sia dall'interno che dall'esterno.



Terminato l'intervento il personale ha verificato tutta la struttura escludendo la presenza di ulteriori focolai e monitorato la temperatura della stessa con la termocamera. Sul posto personale della Polizia Locale e tecnico comunale che ha decretato l'inagibilità del primo piano.