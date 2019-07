Brilli alla guida, sei patenti ritirate

La Spezia - Notti di controlli per il contrasto alla guida sotto l'influenza dell'alcol da parte della Polizia locale della Spezia. Nelle scorse serate, sino a notte inoltrata, su disposizione del Comando di polizia Locale d'intesa con l'assessore alla sicurezza del Comune Gianmarco Medusei, agenti della Locale hanno effettuato controlli stradali concentrati in particolare nel Quartiere umbertino e nel centro città. Ben sei le patenti di guida ritirate ad altrettanti conducenti, pizzicati alla guida con troppo alcol in corpo.



In tre casi, essendo il tasso alcolico tra 1.20 e 1.40 grammi per litro, si è andati sul penale con denuncia all'autorità giudiziaria. I restanti tre ritiri invece, essendo scattati per tasso alcolico attorno agli 0.70, sono rimasti entro i confini del reato amministrativo, con verbali da 532 euro per ogni conducente.



Nell'ambito dei controlli è stato poi identificato un extracomunitario alla guida di un autoveicolo totalmente privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo e al conducente è stato contestato un verbale da 849 euro. Un autoveicolo, infine, è risultato condotto da persona con patente di guida scaduta da oltre un anno. Morale: ritiro della patente di guida e verbale da 155 euro.