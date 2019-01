Botti e petardi ovunque, in barba all'ordinanza

La notte di Capodanno è stata caratterizzata dal mancato rispetto delle norme imposte dal sindaco.

La Spezia - Una nottata pirotecnica, quella del San Silvestro spezzino. Il centro storico è stato infatti teatro dell'esplosione di migliaia di botti, soprattutto da parte di minorenni che hanno sparato ogni genere di petardo in tutte le vie del centro, anche in Piazza Verdi, zona in cui vigeva il divieto emanato tramite ordinanza da parte del sindaco Pierluigi Peracchini. Nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine i botti sono stati lanciati nella parte iniziale della serata soprattutto nelle aree perimetrali della piazza, mentre sotto il palco erano ammassate migliaia di persone: intorno alla mezzanotte se ne contavano all'incirca quattromila e l'afflusso è proseguito sino alla fine del concerto.



Nel corso della nottata un gruppo di ragazzini ha iniziato a lanciare petardi da una delle scalinate del Palazzo delle Poste, tanto da spingere alcuni residenti a uscire in terrazzo per vedere cosa stesse succedendo. Non paghi, gli adolescenti hanno lanciato alcuni botti dentro la cancellata presente nei pressi della scalinata, dileguandosi prima dell'arrivo degli agenti di Polizia.