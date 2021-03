Botte in Piazza Brin, fuga generale alla vista delle sirene

La Spezia - Una chiacchierata all'aria aperta, poi però qualcosa è andato storto. Sono arrivate le male parole, poi una bottiglia che si rompe e infine le urla e le botte. E' quanto accaduto ieri sera, alle 19.30, in Piazza Brin all'angolo con Via Firenze dove è rimasto un tappeto di cocci di bottiglie a testimoniare i momenti di concitazione. In base alle testimonianze di alcuni residentile protagoniste sarebbero state due donne con forti dissapori tra di loro, finite a spintonarsi e schiaffeggiarsi per un buon tratto di piazza. Sono state separate, ma non prima che la scena facesse preoccupare più di un residente che ha avvertito gli agenti. Alla vista dei lampeggianti delle forze dell'ordine, il crocchio si è sciolto. Una ricognizione da parte delle forze dell'ordine, intervenute insieme ai sanitari del 118, si è sincerata non ci fosse qualche ferito nascosto tra le auto parcheggiate.