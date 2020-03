Boom dei ricoverati in terapia intensiva in Asl 5

La Spezia - Sono 2.758 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 113 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1317 sono gli ospedalizzati, di cui 175 in terapia intensiva, sono al domicilio 1064 persone (30 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 377 (9 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 60 (8 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 397 (20 più di ieri).



Per quel che riguarda lo Spezzino, gli ospedalizzati passano da 129 a 143: una crescite che interrompe bruscamente il trend in discesa degli scorsi giorni. Brutte notizie per quanto riguarda poi i pazienti più gravi, quelli che hanno necessità della terapia intensiva. Erano 15 ormai da tre giorni consecutivi, ma oggi sono balzati a 20: un quarto in più in un solo giorno.





I 1317 ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 - 215 (24 in terapia intensiva)

Asl 2 - 181 (31 in terapia intensiva)

San Martino – 283 (44 in terapia intensiva)

Evangelico – 68 (8 in terapia intensiva)

Galliera – 143 (17 in terapia intensiva)

Gaslini - 1

Asl 3 Villa Scassi – 202 (21 in terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 6

Asl 4 – 75 (10 in terapia intensiva)

Asl 5 - 143 (20 in terapia intensiva)



Le persone in sorveglianza attiva sono 3330, così suddivise:

ASL 1 - 710

ASL 2 - 756

ASL 3 - 894

ASL 4 - 401

ASL 5 - 569