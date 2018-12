Blitz in una villa abbandonata a Pagliari e un bottino di 3mila euro

All'interno sono state trovate due persone che dormivano e la refurtiva di un colpo ai danni di un artigiano che non poteva più lavorare.

La Spezia - I movimenti troppo sospetti attorno a una villa abbandonata di Pagliari hanno spinto residente della zona a non esitare e a segnalare tutto ai carabinieri. Ed è così che i carabinieri hanno avuto anche gli elementi giusti per un blitz in piena regola nel luogo abbandonato scoprendo il bottino di un furto in abitazione.

All'interno della casa c'erano due giovani, per altro notati dal cittadino, che dormivano. Sulla base della segnalazione, militari della Compagnia della Spezia, coadiivati da militari del Nucleo Investigativo e da una unità cinofila antidroga del Gruppo della Guardia di finanza della Spezia, hanno eseguito l'accesso nella villa dove sono stati rinvenuti alcuni arnesi da lavoro che, a seguito di accertamenti esperiti, sono risultati essere oggetto di furto in abitazione avvenuto nella giornata di ieri e denunciato presso la Stazione Carabinieri della Spezia Principale.



Gli arnesi, dal valore complessivo di circa 3.000 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario il quale necessitava delle attrezzature per poter espletare l'attività lavorativa. "Ancora una volta - spiegano dall'Arma - l'attenta segnalazione di movimenti sospetti da parte di privato cittadino e la pronta risposta dell'Arma dei Carabinieri, ha consentito di addivenire alla risoluzione di un fatto delittuoso che, nella circostanza, aveva causato un grave danno ad un piccolo artigiano. Il tutto nell'ambito dell attività tesa al controllo del territorio ed alla prevenzione e repressione dei reati".



Le due persone trovate all'interno della villa abbandonata sono state denunciate per ricettazione, invasione di terreni ed edifici e uno per inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla Questura della Spezia.