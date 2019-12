Blitz contro i parcheggiatori abusivi a Sarzana, allontanati quattro individui

La Spezia - Giro di vite nelle aree di sosta a Sarzana. Questa mattina gli agenti della Polizia locale hanno messo in atto un blitz nei parcheggi cittadini che ha portato all'identificazione e all'allontanamento di quattro persone, tutte di origine extracomunitaria, di cui una del tutto sconosciuta alle forze di polizia e per la quale sono scattate le procedure per gli accertamenti dattiloscopici e il fotosegnalamento finalizzati alla denuncia penale per la violazione all'art.10-bis del Testo Unico sull'Immigrazione.



L'operazione è scattata fin dalle prime ore del mattino con il coordinamento del comandate della Polizia locale, Roberto Franzini, che ha predisposto una squadra di agenti composta da sei unità, di cui due in borghese.



“Abbiamo formato la Polizia locale nelle tecniche operative necessarie alla messa in atto di procedure di polizia giudiziaria - spiega l'assessore alla Sicurezza Stefano Torri -. E' nostro obiettivo contrastare i parcheggiatori e i venditori abusivi per migliorare le sicurezza dei nostri cittadini e la fruibilità delle aree pubbliche, comprese quelle di parcheggio. E' l'inizio di una serie di operazioni che avranno una frequenza costante finalizzate a migliorare la sicurezza del nostro territorio”.



Oltre all'indentificazione e all'allontanamento delle persone coinvolte nel blitz gli agenti della Polizia locale sarzanese hanno anche proceduto al sequestro della merce in loro possesso per un valore complessivo di circa 500 euro.