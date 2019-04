Blitz al Colombaio, arrestato un pusher al parco giochi

Polizia e Guardia di finanza effettuano un controllo a seguito di un esposto e in un gruppetto di stranieri individuano uno spacciatore che dice di dimorare nel centro di accoglienza di Via XV giugno, ma non era vero.

La Spezia - Un arresto per spaccio nell'area giochi del Parco del Colombaio e una perquisizione senza alcun esito al centro di accoglienza della Cittadella della Pace, indotta dalla falsa testimonianza del giovane finito in manette. Sono gli effetti del servizio straordinario effettuato ieri dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza a Pegazzano.



A seguito di un esposto giunto in questura il 9 aprile scorso gli uomini della questura e delle Fiamme gialle già lunedì si erano recati in borghese nell'area del Parco del Colombaio per un sopralluogo e avevano notato un assembramento di ragazzi, prevalentemente stranieri, che stazionavano nell'area dei giochi, consumando birre e disturbando chi si trovava a passare nelle vicinanze.

Nel pomeriggio di ieri una task force composta dal commissario capo Lorenzo Mulas con tre equipaggi della Polizia, tre della Guardia di finanza coordinati dal maggiore Luigi Mennella e un'unità della Scientifica si è recata sul posto e ha immediatamente controllato i giovani.

Si tratta di nove stranieri, di cui sei con precedenti penali e di polizia, e un italiano. Tra loro era presente un gambiano di 20 anni tratto in arresto per spaccio di stupefacenti, aggravato dalla vicinanza a bambini e ragazzi: addosso aveva 70 euro in contanti e 27,6 grammi di marijuana suddivisa in sette dosi. Nelle vicinanze sono stati rinvenuti anche 12,5 grammi di hashish.



Il ragazzo ha dichiarato agli agenti di essere domiciliato presso la Cittadella della Pace di Via XV giugno e pertanto, d'accordo con il responsabile provinciale della Caritas, don Luca Palei, è scattato un accurato controllo della struttura, con esito assolutamente negativo. Poco dopo, peraltro, è emerso che il gambiano non era domiciliato alla Cittadella, ma era in realtà senza fissa dimora.