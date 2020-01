Blackout in città, sessanta minuti di oscurità in centro

La Spezia - Via Veneto avvolta nell'oscurità. Semafori spenti, Via Redipuglia e Via Crispi al buio. Questo è avvenuto alle 19.37 di questa sera quando, per dinamiche in fase di accertamento, l'oscurità è piombata in città. Una serie di cali di tensione si sono verificate anche in altre zone della città da Migliarina a Mazzetta, Via di Murlo.

A rimanere completamente al buio i portici e alcuni tratti di strada. I semafori di Via Veneto angolo Via XX Settembre, Via XXIV Maggio angolo Via Crispi risultavano spenti.

La luce nella zona del centro è tornata poco dopo le 20.30 quando tutte le centraline sono state alimentate da Enel. Più complessa, sembrerebbe la situazione sul Parodi ai ripetitori. Nella prima fase del blackout i bar hanno anticipato la chiusura del locale. L'emittente Tele Liguria Sud non ha potuto trasmettere in diretta il proprio telegiornale, recuperato poi nelle edizioni successive. Un nuovo crollo del segnale, sempre sul monte Parodi, si è verificato dopo le 21.20.



In merito alle cause da fonti Enel si apprende che: "Si è trattato di un guasto su una cella in media tensione scaricata su una cabina congiungente di due linee in media tensione. Entrambe alimentano le zone centrali alla Spezia nell'area di Via XX Settembre. I clienti sono stati rialimentati in tempi ragionevoli e i tecnici reperibili hanno contattato la ditta per la sostituzione della cella guasta".