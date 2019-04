Black out e semafori spenti. Pomeriggio di passione in città

La Spezia - Giornata complicata sulle linee elettriche spezzine. I disagi sono cominciati questa mattina quando nella zona di Migliarina, Via Padre Giuliani, è stato tranciato per alcuni lavori in corso un cavo. Per un'altra tipologia di guasto per la distribuzione dell'energia elettrica il centro storico e la periferia nord est hanno avuto una serie di interruzioni. Alle 18.30 circa è tornato tutto alla normalità. Con questi disagi sono scesi in campo anche gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti al posto dei semafori che risultavano spenti sia questa mattina in Via Padre Giuliani che nel pomerigio a seguito del guasto.