Black out alla Pieve, linea della media tensione in sovraccarico

La Spezia - Giornate campali alla Spezia per i recenti black out che hanno colpito diverse zone della città. L'ultimo risale ad oggi pomeriggio alle 13.23 nel quartiere della Pieve dove i cittadini sono rimasti senza corrente elettrica per una manciata di minuti e il disservizio più lungo è stato di 21 minuti con l'ultima utenza ricollegata. La causa è legata a un guasto sulla linea di media tensione dovuto a un sovraccarico.

I tecnici sono intervenuti e hanno riparato il guasto in breve tempo. Il sovraccarico, come spiegano dall'azienda, non è dovuto al massiccio utilizzo dei condizionatori da parte degli spezzini che stanno affrontando una costante ondata di calore.

In questi giorni anche la zona di Buonviaggio è rimasta senza corrente elettrica. Anche in questo caso si è trattato di un guasto sulla linea, verificatosi nella notte tra domenica e lunedì, sul quale i tecnici sono intervenuti riportando tutto alla normalità.