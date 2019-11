Bivacchi al primo piano, droga in strada, blitz al Kennedy

La Spezia - Da diverso tempo non erano mancate le segnalazioni da parte dei residenti. Quei pesistenti bivacchi notturni contestuali a presenze sospette di gruppetti di giovani nelle prime ore del mattino nel centro commerciale di Piazzale Kennedy non erano insomma passati inosservati. Da ciò la richiesta di servizi specifici da parte dell'amministrazione comunale e dell'assessore alla sicurezza urbana Gianmarco Medusei alla Polizia Locale che questa mattina poco dopo le 7 è intervenuta. Gli agenti del reparto sicurezza, al fine di contrastare questi fenomeni di degrado, hanno sorpreso un trentanovenne di nazionalità marocchina bivaccante nel piano superiore del centro commerciale: l'uomo è stato portato in caserma e poi presso gli uffici della Questura della Spezia per l'identificazione ed è risultato clandestino, peraltro già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono state quindi avviate le procedure per il rimpatrio dello straniero denunciato all'Autorità giudiziaria per violazione alla normativa sull'immigrazione. Nell'ambito dello stesso servizio la Polizia Locale ha individuato un gruppetto di alcuni giovani studenti di un vicino istituto scolastico, tutti identificati, due dei quali, una di sesso femminile e uno di sesso maschile sorpresi mentre consumavano sostanze cannabinoidi. Gli stessi, diciottenni sono saranno segnalati alla Prefettura ai sensi della normativa in materia di sostanza stupefacenti .