Birretta e marijuana sulle scalinate, sei giovani multati

La Spezia - Nell'ambito dei servizi di controllo sul rispetto delle misure anti contagio, quest'oggi il Comando di Polizia locale della Spezia ha dato luogo a un servizio, anche con personale in borghese, dedicato alle scalinate del centro cittadino, relativamente alle quali sono state segnalate, all'assessore alla sicurezza Medusei, presenze di gruppetti di giovani in violazione all'obbligo di restare presso il proprio domicilio. La gran parte delle scalinate interessate al controllo sono risultate regolarmente sgombre, ma in scalinata Spallanzani gli agenti del Comando di Via Lamarmora hanno sorpreso tre giovani appena maggiorenni, due di nazionalità nordafricana e uno italiano, seduti senza rispettare il distanziamento sociale intenti a bersi una birra. Per i tre ragazzi è scattata la sanzione di euro 400 prevista dal decreto legge governativo e l'allontanamento presso le rispettive residenze, tutte in città.

Nella scalinata San Giorgio è stato sorpreso un giovane albanese residente nella capoluogo con 0,5 grammi di marjuana che stava consumando insieme a due ragazze di nazionalità italiana, anch'esse residenti in città. Il giovane albanese è stato segnalato alla Prefettura per il consumo di droga e multato, insieme alle due ragazze, con verbale da 400 euro per l'inottemperanza alle disposizioni governative all'emergenza sanitaria per il Covid-19. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polizia locale intervenuti.