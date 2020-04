Birre e sigarette nel retrobottega, sanzionati in due

La Spezia - Sul fronte dei controlli per l’emergenza covid gli operatori della Squadra Volante, verso le ore 15,30 di ieri, hanno identificato all’interno di un market etnico di via Garibaldi, quattro stranieri intenti a fumare e bere birra nel retrobottega. Due di loro, privi di valida giustificazione, sono stati sanzionati. Inoltre uno di questi ultimi, privo di documenti, è stato fotosegnalato e denunciato a piede libero in quanto irregolare sul territorio nazionale.



Nel corso del pomeriggio la Volante durante un passaggio presso la Stazione Ferroviaria di Migliarina, è intervenuta a seguito delle urla di una donna 60enne proveniente da Savona la quale, in evidente stato di alterazione inveiva nei confronti di tutti i presenti. Non avendo valido motivo per essere giunta alla Spezia, veniva controllata e sanzionata dagli operatori che, nella circostanza, venivano pesantemente ingiuriati.



Già da inizio settimana, vi è stato nel complesso un progressivo potenziamento dei controlli in provincia, proprio in vista delle Festività Pasquali di fine settimana, tanto da far registrare ieri, a livello provinciale, un incremento del 30% dei controlli effettuati rispetto al giorno precedente.

Nel contesto, si è potuto registrare un calo del 25% delle sanzioni amministrative irrogate, dato questo confortante in quanto dimostra che buona parte della cittadinanza si attiene alle regole impartite.