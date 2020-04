Birre e sigarette nel retro, negozio chiuso dagli agenti per 5 giorni

La Spezia - Quel market in centro città era stato segnalato dai residenti ben prima dell'emergenza sanitaria. Da punto di vendita di prodotti si trasformava in ritrovo estemporanea con consumo di alcolici presso il retrobottega, in barba ad ogni norma. Un'abitudine che a quanto pare non è stata spazzata via dalle contingenze. Così ieri sera gli agenti di Polizia che stavano controllando la città, hanno deciso di fare un controllo approfondito trovando due soggetti, seduti l’uno accanto all’altro, intenti a bere birra e fumare sul retro.

Gli avventori, un 31enne ed un 26enne bengalesi residenti alla Spezia, non hanno potuto che ammettere di essersi fermati a bivaccare e per loro è scattata la sanzione amministrativa. Il titolare dell’esercizio commerciale, un 46enne bengalese, ha ammesso di aver permesso loro di fermarsi per consumare, finendo anche lui sanzionato amministrativamente per non aver adottato misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Il suo negozio è stato quindi chiuso d'ufficio per 5 giorni.

Nel corso del servizio di ieri sera gli operatori della questura hanno effettuato diversi posti di controllo in punti strategici della città, sottoponendo a verifica numerose persone e veicoli, senza rilevare alcuna irregolarità nelle motivazioni addotte per gli spostamenti.