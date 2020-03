Birra a un quindicenne, multa e sospensione per un locale

La Spezia - Notte di controlli per contrastare la 'mala movida' da parte della Polizia Locale della Spezia, con particolare attenzione al rispetto dell'ordinanza del Sindaco Pierluigi Peracchini che vieta dalle ore 21 la vendita per asporto di bevande alcoliche nel centro e nell'Umbertino.

Personale in borghese del Comando di via Lamarmora, nell'ambito del servizio concordato con l'Assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei ha sorpreso alle ore 22.45 un market in piazza Battisti gestito da bengalesi ove un quindicenne aveva appena acquistato bottiglia di birra, per dirigersi verso un gruppo di amici anch'essi minorenni che lo aspettavano.



A carico del gestore gli agenti della Polizia Locale hanno contestato una sanzione di 1.000 euro per violazione dell'ordinanza del Sindaco a cui hanno associato un verbale di 333 euro per violazione al disposto di legge che non consente la vendita di bevande alcoliche ai minori.

Il market è recidivo avendo subito la contestazione di sanzione analoga due mesi fa, per cui non appena i verbali diverranno esecutivi scatterà la sospensione dell'esercizio per un minimo di 15 giorni.

La violazione all'ordinanza del Sindaco è stata accertata anche da parte di un market della zona di piazza Europa, che alle ore 22.15 ha venduto quattro bottiglie di birra a due ragazzi peraltro maggiorenni. Anche in tal caso, al gestore bengalese, è stato notificato un verbale di 1.000 euro.



Le sanzioni di questa notte fanno seguito ad altre due precedenti comminate nei giorni scorsi dagli agenti di Polizia Locale ai gestori anch'essi bengalesi di due market insistenti nel cuore della movida in via Gioberti e in piazza Sant'Agostino. La Polizia Locale ha controllato anche due pubblici esercizi gestiti da domenicani nel quartiere Umbertino e nella zona di san Cipriano senza tuttavia accertare violazioni di legge.