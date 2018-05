Bimbo di tre anni cade dal terzo piano, è ricoverato al Meyer di Firenze

La Spezia - Un bimbo di appena tre anni è caduto dal terzo piano di un palazzo in Via Romana a Ceparana. Le dinamiche sono in fase di accertamento e sul posto sono giunte l'automedica Delta 2 e la Pubblica assistenza di Ceparana, Elisoccorso Pegaso 3.



Il bimbo, come riporta Ansa, è di origine marocchina si sarebbe sporto dalla finestra e sarebbe precipitato sulla strada sottostante. In casa con lui la mamma che non appena si è accorta di quanto accaduto ha chiamato i soccorsi dopo il primo intervento dei militi della Pubblica Assistenza di Ceparana e la stabilizzazione da parte del personale dell'automedica è stato affidato al personale dell'elisoccorso per trasferimento all'Ospedale Meyer Firenze in codice rosso.