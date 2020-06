Bimbo di 7 anni si perde al mercato, tutti si bloccano per trovarlo

La Spezia - Si è allontanato dalla mamma e per farli ricongiungere il mercato del martedì è stato chiuso. E' accaduto questa mattina in Via Prosperi dove un bimbo di sette anni e la sua mamma si sono persi di vista. La donna allarmata perché non vedeva più il piccolo ha lanciato l'allarme ed è partita la mobilitazione da parte di tutti.

Sul posto era presente anche la Polizia municipale, attivissima nei mercati cittadini per verificare che vengano rispettate tutte le norme anti Covid, che si è messa sulle tracce del bimbo. Per una maggiore incisività nelle ricerche è stata imposta una breve chiusura delle attività.

Il piccolo è stato trovato poco dopo, impaurito, che cercava la mamma. Tutto è bene quel che finisce bene, i due si sono riabbracciati e la vita del mercato di Via Prosperi è ricominciata in tutta serenità.