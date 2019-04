Bimbo di 5 anni e padre intrappolati nel tunnel, li salvano due agenti

E' avvenuto questa mattina in Via della Pieve: l'auto non ha superato il muro d'acqua che, salendo, ha bloccato le portiere. Alla fine della brutta avventura i ringraziamenti alla Polizia di Stato della questura spezzina.

La Spezia - Tragedia sfiorata al Favaro, dove un bimbo di 5 anni e il padre sono rimasti bloccati dentro l'abitacolo della propria auto a causa del maltempo che da ore attanaglia la provincia. A trarli in salvo sono stati il sovrintendente capo Massimo Borgetti e l'assistente capo Christian Mainenti, agenti della Polizia di Stato accorsi sul posto su segnalazione di un'altra cittadina che ha notato l'automobile in difficoltà.



È accaduto questa mattina, alle 9.25, in Via della Pieve, angolo Via Caselli, in prossimità del sottopasso ferroviario. Il tunnel era allagato e il livello dell'acqua ha continuato a salire, arrivando a metà delle portiere. La situazione era aggravata dai chiusini della fognatura completamente saltati che riversavano i liquami fognari in strada. Inoltre, era impossibile riuscire a comunicare con le persone dentro all'abitacolo.

Gli agenti arrivati sul posto hanno attraversato la massa d'acqua e raggiunto l'auto e hanno trovato, dietro ai vetri appannati, padre e figlio spaventatissimi.

L'uomo aveva fatto adagiare il bimbo nei sedili posteriori.

La situazione era estrema e la pressione dell'acqua impediva l'apertura delle portiere. Il primo ad essere tratto in salvo è stato il bimbo di cinque anni estratto dal finestrino posteriore.

Messo al sicuro il bambino hanno spinto l'auto del padre fino a farla uscire dal sottopasso.



Ma il lavoro di questi due eroi non era finito: sono ritornati sulla strada e si sono messi a regolamentare la viabilità.

Poco più tardi il padre ha scritto alla questura ringraziando per aver salvato la sua vita e quella del piccolo.



C.ALF.