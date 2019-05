Bimbi rimangono chiusi in casa, paura in Via Mantegazza

La Spezia - Paura per due fratellini di Via Mantegazza. I piccoli, di due e tre anni, sono rimasti chiusi in casa senza che i genitori riuscissero a entrare.

I bimbi erano terrorizzati e urlavano a squarciagola. È accaduto in serata e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono calati con una scala a ganci dal terrazzo dell'appartamento soprastante, al terzo piano, sul terrazzo della casa dove erano i bambini. La porta poi è stata aperta dall'interno. Tanta paura anche per mamma e papà che alla fine hanno potuto riabbracciare i propri piccoli.