Bimba uccisa dal crollo di un cancello, depositati tutti gli atti

L'esame autoptico si potrebbe svolgere domani. I carabinieri sempre concentrati su Comune e lavori di manutenzione.

La Spezia - Si terranno domani, con tutta probabilità, gli esami autoptici sul corpicino di Bianca Tonelli la piccola rimasta schiacciata da un cancello sabato scorso mentre si trovava in compagnia del nonno. In questi giorni le indagini sono proseguite serrate per far luce su quanto avvenuto quel tragico pomeriggio al Parco Domenico Medusei di Pugliola.



I carabinieri, che hanno depositato tutti gli atti in Procura, hanno condotto una serie di accertamenti tecnici per capire cosa sia andato storto. Nel campo delle indagini, in queste lunghissime giornate dopo la tragedia si sono mossi in direzione del Comune di Lerici e della ditta di Carrara che ha condotto la manutenzione affidatagli in autunno dall'amministrazione.



La piccola Bianca non c'è più, l'intera comunità è sconvolta e non ha smesso un attimo di esprimere vicinanza alla famiglia. In serata, dalle 21, una lunga fiaccolata si stenderà per tutta Pugliola fino ad arrivare al parco giochi, luogo tragico e ancora avvolto nel mistero.