Bimba di dieci anni sola per la città deserta

La Spezia - Era in giro con il suo cagnolino, troppo lontana da casa. A rimettere sulla strada giusta una bambina di 10 anni sono state le Guardie ecologiche volontarie che, a partire da questa settimana, aiutano nei monitoraggi delle centro cittadino in questi tempi di contenimento da Covid-19. La bambina ha capito la situazione e si è fatta accompagnare senza problemi. L'episodio risale ad uno degli ultimi turni pomeridiani, eseguiti in questi giorni, nel corso del quale le Gev hanno contato un'ottantina di persone e hanno avuto contatti con circa cinquanta.

“Questi numeri sono relativi al centro città - spiegano dalle Gev -. Il caso della bambina è stato curioso. Avrà avuto una decina d'anni ed era davvero distante da casa. I colleghi l'hanno incontrata con il suo cagnolino quasi ai giardini pubblici. Lei era residente a ridosso dell'Umbertino. Le abbiamo intimato di stare attenta e la sua giovanissima età ci ha imposto di accompagnarla a casa”.



Nel corso di queste ricognizioni si capiscono anche un po' le abitudini degli spezzini: rimane la mattina la fase più attiva della giornata e diventano sporadici i passaggi al pomeriggio. Le guardie ecologiche volontarie proseguiranno con i monitoraggi fino al venerdì. Arriverà poi la pausa per Pasqua e pasquetta.

"La maggior parte delle persone incontrate - spiegano ai taccuini di Città della Spezia - erano in possesso di autocertificazione che non comunque non siamo tenuti a chiedere. Il nostro ruolo principale ha la funzione di fare prevenzione tra la gente, non siamo forze dell'ordine. Possiamo contattarle nel momento in cui si venissero a creare situazioni critiche che al momento non si sono presentate”.

Di forte richiamo nei piccoli quartieri i negozi di vicinato, che da sempre sono punti di riferimento e di incontro e hanno riacquistato un ruolo centrale nella vita delle persone a partire dal fatto che tutti gli spostamenti sono ridotti all'osso. Ci sono però delle aree dove è capitato che i cittadini notassero presente insistenti. "Se dovessimo fare una mappatura delle zone dove è più facile notare assembramenti - spiegano ancora dalle Guardie ecologiche volontarie - al primo posto spunterebbero le zone periferiche, il centro città è spesso semi deserto”.