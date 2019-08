Bici senza fari e guida in stato di ebbrezza, serata di sanzioni

La Spezia - Nelle serate scorse anche in orario notturno pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato controlli stradali nell'ambito di un piano predisposto dal Comando di via Lamarmora, volto in particolare al contrasto della guida sotto l'influenza di sostanze. I posti di blocco hanno interessato in particolare aree del quartiere umbertino e del centro nonché la strada Napoleonica, interessata a un particolare flusso turistico in questa stagione. in quattro casi i conducenti di autovetture e di motocicli fermati dagli agenti di Polizia Locale sono risultati alla guida con tasso alcolemico di poco inferiore a 1,50 g/l con relativa denuncia penale per guida in stato di ebrezza e ritiro della patente di guida.

Uno dei quattro conducenti denunciato è risultato essere un ventenne neopatentato alla guida di motociclo. In un'altra circostanza il conducente di autovettura è risultato alla guida con tasso alcolemico comunque superiore a 0,50 g/l anche in questo caso con ritiro della patente di guida e contestazione di una sanzione amministrativa pari a euro 532,00. In occasione dei controlli nel quartiere umbertino gli agenti di Polizia locale hanno fermato 13 conducenti di velocipedi alla guida di biciclette prive di fari o che circolavano sui marciapiedi, debitamente sanzionati. In sei casi infine ai conducenti di autovetture è stata ritirata la carta di circolazione perché non hanno provveduto alla revisione degli autoveicoli che conducevano, con conseguente sanzione amministrativa pari a 169 euro.