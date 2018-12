Bici rubata, la Polizia cerca il proprietario

La Spezia - Un Mountain bike rubata e una denuncia per ricettazione. E' finita così per un uomo trovato in possesso del mezzo già noto agli uffici. E a questo punto da parte della Polizia di Stato e dalla Sezione reati contro il patrimonio parte l'appello per rintracciare il proprietario.

Quest'ultimo dovrà presentarsi in questura con i documenti e materlale che attesti con certezza la proprietà della bici.