Bevute proibite dopo le 18, fioccano le sanzioni

La Spezia - Quartiere Umberto I passato al setaccio dalla Polizia Locale nel pomeriggio di ieri. Le pattuglie della Polizia Locale sono intervenute nella Piazza Brin fronte la Chiesa di Nostra Signora della Salute, per la presenza di alcune persone intente a consumare bevande alcoliche dopo le 18. Nella prima serata di ieri, l’operatore della Centrale Operativa del Comando di Via Lamarmora, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza installate nella Piazza Brin, notava la presenza di un folto gruppo di persone che, nei pressi di un’aiuola presente di fronte l’ingresso della Chiesa, stava consumando bevande, fatto vietato dopo le 18 su suolo pubblico o aperto al pubblico in zona arancione.



Alla vista delle auto della Polizia Locale una parte delle persone si allontanava celermente. Gli agenti riuscivano a fermare ed identificare 5 di queste e, dopo i controlli del caso, sanzionavano per l’importo di 400 euro due di loro,

rispettivamente di 29 anni e 55 anni, per non aver rispettato la normativa anti contagio. Nei pressi dell’aiuola venivano rinvenuti alcuni bicchieri di plastica ed alcune bottiglie di birra vuote che venivano smaltite. Gli stessi agenti, poco prima, erano intervenuti presso un pubblico esercizio ubicato in Viale Garibaldi riscontrando il mancato rispetto della normativa anti contagio, che ha portato ad elevare una sanzione di 400 euro al titolare e la chiusura per 5 giorni del locale. Nei pressi del bar in questione, infatti, era stata riscontrata dagli operatori la presenza di una ventina di persone che, anche in questo caso, stavano consumando bevande all’aperto ben oltre le 18, in aperta violazione della

normativa vigente.