Bestemmie e parolacce sul cofano, vandalismi in Via XXVII Marzo

La Spezia - Almeno tre automobili segnate con una bestemmia, una parolaccia inequivocabile e un'altra con uno scarabocchio incompiuto. E' quanto notato questa mattina da alcuni passanti in Via XXVII marzo alla Spezia.

In particolare, ad attirare l'attenzione di chi si trovava a passare di lì per caso: una Panda bianca, targata Massa, che riportava a lettere cubitali una parolaccia riferita al membro maschile, nella sua accezione più voglare, e una vecchia Fiat punto, presumibilmente ferma da un po' e con le gomme a terra, sul cui cofano era riportata una bestemmia. Poco distante un'altra vettura segnata con una lettere incompiuta.

Quando sia accaduto è da verificare. La scoperta di questa mattina è stata una pura casualità e rimane da scoprire se altre vetture della zona siano state marchiate in un modo analogo.

Alcuni residenti, già da tempo, hanno notato scorribande su e giù dalle scalinate. I proprietari delle vetture potranno comunque sporgere denuncia contro ignoti.