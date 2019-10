Bellissimo oggi, molto meno nel weekend

La Spezia - E' tornato il bel tempo con qualche grado in meno sulla colonnina di mercurio e, soprattutto, la consapevolezza che l'idillio odierno non durerà a lungo. Già da domani infatti, pur aumentando le minime in modo consistente, il cielo tornerà a velarsi per consegnarci un weekend variabile. No, non pioverà stando alle previsioni metereologiche, semmai di precipitazioni si potrebbe tornare a parlare da martedì con relativo aumento delle temperature, con massime che sulle coste torneranno a 24°. Oggi nel tempo, mare poco mosso, con massima registrata di 22.2°C, e minima di 11°C.