Beccato su una panchina ai giardini, ferisce un agente

La Spezia - Nonostante transenne e segnalazioni, nonostante le disposizioni governative riferite all'emergenza sanitaria Covid-19 e l'ordinanza del Comune. Nonostante tutto questo ha deciso di sedersi su una panchina nei pressi dei giardini pubblici, in barba ai divieti di stazionamento sui giardini pubblici. E la pattuglia della Polizia Locale che lo ha individuato nella adiacenze di Via Micca, non ha potuto fare altro che chiedergli cosa ci facesse, senza tuttavia nessuna giustificazione. L'uomo, anzi, rifiutava le generalità dandosi poi alla fuga e così la centrale pperativa del Comando di via Lamarmora inviava pattuglia di pronto intervento a supporto degli agenti che si ponevano all'inseguimento dell'individuo raggiungendolo all'altezza di Via San Cipriano.



Qui la storia diventa ancor più incredibile perché l'uomo tentava di divincolarsi e di aggredire gli agenti e la pattuglia intervenuta a supporto con calci e pugni. Veniva poi ammanettato e condotto al comando. Lo stesso, quarantaduenne italiano abitante nel quartiere Umbertino e senza precedenti penali, veniva denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, rifiuto di generalità nonchè per violazione dell'art. 650 del codice penale in quanto non rispettava il divieto di stazionamento nei giardini pubblici ordinata dal sindaco per l'emergenza sanitaria in atto. Un'agente della Polizia Locale infatti dovrà ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso per le lesioni patite all'atto dell'ammanettamento dell'uomo con prognosi di 28 giorni per frattura ad una mano.